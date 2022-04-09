Мошенники в соцсетях начали обманывать россиян под видом инвестсоветников

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Мошенники начали представляться инвестиционными советниками в социальных сетях, чтобы якобы помогать защищать сбережения россиян. Об этом рассказал финансовый эксперт-аналитик, менеджер продуктов компании «Винвестор» Андрей Тарасов.

По его словам, с помощью новой схемы мошенничества злоумышленники получают от граждан средства через криптообменник или платежный сервис и пропадают.

Эксперт отметил, что чаще всего мошенники заимствуют имя у настоящего специалиста, который числится в реестре Банка России.

После того, как обманщики устанавливают контакт с жертвой, они предлагают открыть им счет на 300-600 тысяч рублей.

В том случае, если счет резко уходит в минус, мошенники заставляют россиян покупать страховку и пополнять баланс.

— Чтобы обезопасить себя, помните, легальные инвестиционные советники не оказывают консультации в соцсетях. <...> Легальные советники не рекомендуют использовать ни PayPal, ни QIWI Кошелек, ни криптообменники, — цитирует специалиста РИА Новости.

До этого зампредседателя Банка России (ЦБ) Ксения Юдаева заявила, что криптовалюта фактически является финансовой пирамидой. Так она ответила на предложение депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина легализовать в стране оборот криптовалюты. Она также подчеркнула, что в торговле криптовалюты широко распространено мошенничество. Это, по словам зампредседателя ЦБ, может привести к потере гражданами своих сбережений.