Банк России назвал криптовалюту финансовой пирамидой

Фото: Pixabay / Eivind Pedersen

Криптовалюта фактически является финансовой пирамидой. Такое мнение высказала зампредседатель Банка России (ЦБ) Ксения Юдаева в среду, 6 апреля.

Так она ответила на предложение депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина легализовать в стране оборот криптовалюты.

— Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой, — заявила Юдаева.

Она также подчеркнула, что в торговле криптовалюты широко распространено мошенничество. Это, по словам зампредседателя ЦБ, может привести к потере гражданами своих сбережений. Кроме того, криптовалютой нередко пользуются в противоправной деятельности, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Министерство финансов России внесло в правительство законопроект, который позволяет регулировать криптовалюту в стране. Уточняется, что власти планируют сохранить запрет на использование криптовалют как способа оплаты.

Экономист Николай Кульбака в беседе с «ВМ» объяснил причины контроля рынка криптовалют государством. По его словам, данная тенденция происходит для узаконивания такого рынка.