Энергоэффективный двигатель начали выпускать в технополисе «Москва»

Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис «Москва»

Улучшенный двигатель для бытовых приборов, который сможет заменить иностранные разработки, создали на одном из предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

Специалисты применяли технологию с несколькими видами проволочной обмотки, которая способствует быстрому поступлению тока. Двигатель потребляет на 40 процентов меньше электрической энергии, чем его аналоги.

— Линейку асинхронных электродвигателей резидент будет развивать на площадке «Алабушево», где в настоящее время он строит проектно-конструкторское бюро, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев в свою очередь добавил, что строительство технологического бюро для производителя успешно продолжается на территории технополиса. Объект расположится на площади 124 тысяч «квадратов», передали на официальном сайте мэра столицы.

Недавно резидент технопарка «Полюс» представил инновационную установку плазменной обработки материалов. Установка представляет собой рабочую камеру, внутри которой находятся два электрода. В камере создается среда разреженного газа и под напряжением формируется плазма. Под воздействием плазмы состояние поверхностного слоя изделий меняется, не нарушая сами свойства материалов.