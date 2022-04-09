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Один человек погиб в ДТП с грузовиком на Люблинской улице

Полина Долганова

Происшествия
Один человек погиб в ДТП с грузовиком на Люблинской улице
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Один человек погиб в аварии с грузовиком на Люблинской улице в Москве. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств по факту аварии на Люблинской улице.

По данным ведомства, утром 9 апреля 44-летний водитель грузовика Scania столкнулся с автомобилями «газель» и ГАЗ.

В результате происшествия четыре человека пострадали, один скончался. Среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии.

Видео: Telegram / Mash

По итогам трех месяцев текущего года на дорогах столицы зарегистрировано 1649 ДТП, в которых погибли 68 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 8 апреля. Также уточняется, что в зарегистрированных авариях пострадали 1922 человека. В числе указанных ДТП 153 случая произошли с участием детей: 166 несовершеннолетних получили ранения, погибших среди них нет. В пресс-службе ГИБДД посоветовали соблюдать дисциплину и нормы безопасности на проезжей части.

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