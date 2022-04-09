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В православии в этот день почитают преподобного Илариона Нового. Прозвище «выверни оглобли» святой Илларион получил на Руси из-за того, что погода ко дню его памяти становится совсем теплой.

Обычно в этот день расцветают первоцветы. Чтобы ссоры и разбирательства в семье прекратились, нужно в этот день сплести маленький венок из первоцветов и положить его на белое блюдце в самой большой комнате дома. После этого между родными людьми станет меньше недопонимания и каждый из членов семьи начнет прислушиваться к мнению друг друга.

Наши предки верили, чтобы излечить болезни, можно сплести из первоцветов венок и повесить его над кроватью.

Помогает лечить хвори также чай, приготовленный из мать-и-мачехи. Магические свойства этих цветов почитаются издавна. Если выпить этот напиток вечером, то можно долгое время не беспокоиться о здоровье.

Приметы погоды:

Услышать глухие и продолжительные раскаты грома — к затяжным дождям.

Утром туман и иней — к урожаю фруктов, овощей и злаков.

Если сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет.

Чибисы низко летают и кричат — к засушливому лету.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 10 апреля, чтобы в семье не было ссор

Именины отмечают: Василий, Иван, Илларион, Илья, Степан.