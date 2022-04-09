Андрей Бочкарев: Продолжается строительство второго вестибюля станции «Авиамоторная» БКЛ
Специалисты начали возводить основные конструкции второго входного вестибюля на станции «Авиамоторная» БКЛ и сооружать там подземный коридор между новым входом и платформой. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, к настоящему моменту рабочие на 50 процентов завершили монолитные работы, то есть уложили более двух тысяч кубических метров бетона.
В течение месяца на объекте начнут укладывать гранитом пол пассажирских зон.
Бочкарев добавил, что в столице также завершается проходка тоннеля пешеходного перехода от второго вестибюля к платформенному участку станции.
По словам генерального директора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, проходку тоннеля будущего перехода выполняют с применением горнопроходческого комбайна.
Недавно Бочкарев сообщил о начале установки шумозащитных экранов и инженерных сетей на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Шоссейной до улицы Полбина.