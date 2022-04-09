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Андрей Бочкарев: Продолжается строительство второго вестибюля станции «Авиамоторная» БКЛ

Полина Долганова

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Андрей Бочкарев: Продолжается строительство второго вестибюля станции «Авиамоторная» БКЛ
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты начали возводить основные конструкции второго входного вестибюля на станции «Авиамоторная» БКЛ и сооружать там подземный коридор между новым входом и платформой. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, к настоящему моменту рабочие на 50 процентов завершили монолитные работы, то есть уложили более двух тысяч кубических метров бетона.

В течение месяца на объекте начнут укладывать гранитом пол пассажирских зон.

Бочкарев добавил, что в столице также завершается проходка тоннеля пешеходного перехода от второго вестибюля к платформенному участку станции.

По словам генерального директора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, проходку тоннеля будущего перехода выполняют с применением горнопроходческого комбайна.

Недавно Бочкарев сообщил о начале установки шумозащитных экранов и инженерных сетей на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Шоссейной до улицы Полбина.

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