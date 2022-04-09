Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы

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Роскомнадзор требует от компании Google разблокировать YouTube-канал Государственной думы. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

От Google также потребовали разъяснить причину блокировки канала.

По данным ведомства, Госдума является законодательным органом власти в России. Поэтому блокировка канала на видеохостинге препятствует распространению информации о работе нижней палаты парламента.

— Американская ИТ-компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны, — говорится в сообщении.

До этого компания Google заблокировала на YouTube канал «Дума ТВ». В Госдуме сообщили, что нижняя палата парламента была готова к такому развитию событий и развивала свою деятельность на других платформах.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу, 9 апреля, заявила, что YouTube «сам подписал себе приговор» после блокировки канала Государственной думы РФ.