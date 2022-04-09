Собянин поздравил «Московские кабельные сети» с 125-летием со дня основания

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что «Московские кабельные сети», которые 9 апреля празднуют 125 лет со дня основания, обеспечивают электроэнергией 80 процентов потребителей. Об этом глава города написал в своем Telegram-канале.

По его словам, кабельные сети обеспечивают электричеством такие объекты, как «Зарядье», Парк Горького и МГУ. Среди их потребителей также жители города, объекты социального значения и жилые районы.

— Мы постоянно обновляем технологии и цифровые решения. Несколько лет назад открыли объединенный центральный диспетчерский пункт, куда стекаются данные со всех распределительных подстанций Москвы, — напомнил мэр.

Он уточнил, что благодаря созданию автоматизированной системы управления мобильными бригадами время технических обходов сократилось на 30 процентов, а объем документооборота — на 80.

Кроме того, система электроснабжения в Москве отличается особой надежностью: при повреждении одной из линий напряжение подается по другой ветке.

Всего в «Московских кабельных сетях» задействовано 3,9 тысячи сотрудников.

Недавно в столице городские службы провели работы, связанные с обеспечением энергоснабжения станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Текстильщики». Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.