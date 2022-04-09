Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бурундуки проснулись в Московском зоопарке

Полина Долганова

Город
Бурундуки проснулись в Московском зоопарке
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Бурундуки проснулись в Московском зоопарке после зимней спячки. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в Telegram-канале зоосада.

— Несмотря на то что зима было достаточно суровой, наши бурундуки долго не засыпали. Или засыпали и через некоторое время снова просыпались, — рассказали в зоопарке.

Бурундуки окончательно проснулись с приходом тепла в столицу. В настоящее время животные уже охотно бегают по вольеру и разглядывают любопытных посетителей.

После спячки в вольере бурундуков можно заметить небольшой беспорядок. Скорлупа от орехов и сухая трава оказались разбросаны по домику по причине не очень глубокого сна животных. В теплые дни малыши иногда просыпались, чтобы перекусить.

Видео: Telegram-канал «Московский зоопарк»

Кроме того, на природных территориях Москвы в апреле и мае можно будет увидеть летучих мышей. Об этом рассказали специалисты Мосприроды. Первыми из спячки выйдут двухцветный кожан, ушан, водяная ночница и ночница Брандта. Всего в столице обитает шесть видов летучих мышей. Как правило, животные обитают в зданиях, на старых балконах и в поврежденных деревьях. Именно там они провели весь зимний сезон.

Читайте также:
Зоопарки зимняя спячка Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте