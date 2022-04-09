Студенческая неделя «Моспром studweek» началась в столице

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Студенческая неделя «Моспром studweek» стартует в Москве с 9 апреля. Мероприятие продлится до 15 апреля.

Участники недели смогут посетить заводы и фабрики, а также встретиться с известными представителями бизнеса.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, для участия в дне карьеры, который пройдет в рамках студенческой недели 15 апреля, уже записались более 600 москвичей. Около 25 столичных предприятий будут готовы предложить им стажировку. Всего на сайте проекта насчитывается около 140 вакансий.

В первый день недели более 100 студентов технических вузов Москвы смогут побороться за победу в промышленном хакатоне.

Кроме того, в период с 11 по 14 апреля некоторые предприятия будут проводить экскурсии по своим цехам. Студенты смогут побывать на концерне «Бабаевский» и других производствах, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что в столице с 11 апреля по 27 мая состоится пробный этап Всероссийской олимпиады школьников. Выполнять задания по 24 предметам можно будет дистанционно. В зависимости от класса и предмета на решение школьникам дается от 45 до 150 минут.