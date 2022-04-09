Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Студенческая неделя «Моспром studweek» началась в столице

Полина Долганова

Город
Студенческая неделя «Моспром studweek» началась в столице
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Студенческая неделя «Моспром studweek» стартует в Москве с 9 апреля. Мероприятие продлится до 15 апреля.

Участники недели смогут посетить заводы и фабрики, а также встретиться с известными представителями бизнеса.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, для участия в дне карьеры, который пройдет в рамках студенческой недели 15 апреля, уже записались более 600 москвичей. Около 25 столичных предприятий будут готовы предложить им стажировку. Всего на сайте проекта насчитывается около 140 вакансий.

В первый день недели более 100 студентов технических вузов Москвы смогут побороться за победу в промышленном хакатоне.

Кроме того, в период с 11 по 14 апреля некоторые предприятия будут проводить экскурсии по своим цехам. Студенты смогут побывать на концерне «Бабаевский» и других производствах, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что в столице с 11 апреля по 27 мая состоится пробный этап Всероссийской олимпиады школьников. Выполнять задания по 24 предметам можно будет дистанционно. В зависимости от класса и предмета на решение школьникам дается от 45 до 150 минут.

Читайте также:
Производство Промышленность Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте