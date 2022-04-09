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Волонтер из Подмосковья рассказала о помощи беженцам из Донбасса

Ирина Игнатенко

Общество
Волонтер из Подмосковья рассказала о помощи беженцам из Донбасса
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Екатерина Скорикова приехала из Донбасса в Подмосковье в 2014 году и начала заниматься волонтерской деятельностью. В настоящее время она является руководителем пункта сбора гуманитарной помощи в Одинцове и помогает беженцам из ЛДНР и с Украины.

Екатерина рассказала, что с конца февраля волонтеры региона собрали более 800 тонн гуманитарной помощи. Это одежда, продукты, техника, предметы первой необходимости.

В пунктах сбора помощи беженцам работает почти полторы тысячи волонтеров. Беженцам не только предоставляют место проживания и необходимые вещи, но и помогают с трудоустройством.

— У нас создан Telegram-канал, где размещаются все вакансии. И очень многие работодатели, которые готовы принять на работу беженцев, обращаются к нам. И уже некоторые трудоустроены, — рассказала Скорикова в комментарии каналу 360.

По словам Скориковой, многие работодатели готовы принять к себе беженцев. Работу смогли найти уже более пятисот человек.

30 марта корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась в подмосковный Подольск, в лагерь «Мечта», где живут прибывшие дончане, и в подольскую школу № 34, где обучаются их дети, и выяснила, как беженцы обустроились и адаптировались к новым условиям.

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