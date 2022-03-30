Вновь за парты: юные беженцы привыкают к жизни в Подмосковье

Четвероклассница, беженка из донецкой Горловки Юнесса Ермашова одной из первых справилась с заданием по русскому языку и тянет руку, чтобы ответить / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Экзамены ОГЭ и ЕГЭ для получения школьного аттестата не придется сдавать беженцам из ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась в подмосковный Подольск, в лагерь «Мечта», где живут прибывшие дончане, и в подольскую школу № 34, где обучаются их дети, и выяснила, как беженцы обустроились и адаптировались к новым условиям.

Четвероклассники склонили головы к тетрадям, тихо работают. Все словно только что со школьной линейки: в белых рубашках, блузках, пиджаках. Ровные ряды форменной одежды нарушает ярко-синяя кофта. Беженка из Иловайска ДНР Таисия Сычева сегодня нарушила положенный порядок, решила нарядиться перед визитом журналистов. Тая сосредоточенно читает текст в рабочей тетради, медленно проводя под каждым словом обратной стороной карандаша. Аккуратно, чтобы не сбиться. Выискивает словосочетания в тексте про дрозда, который сооружает гнездо на березе. Свое же «гнездышко», хоть и временное, девочка обрела совсем недавно — после эвакуации в Подмосковье.

За окном выглядывает солнце. На ярко-синей кофте проблескивают стразы, складывающиеся в воронью лапку «пацифика». Тая говорит, что это случайно. Просто кофта со значком пацифистов стала любимой, ее выдали из гуманитарной помощи, вместе с белыми блузками, школьными юбками.

За то, что девочка пришла без формы, ее немного пожурила учительница Ольга Полякова. Но отметила, что в учебе Тая старается.

— Учителя здесь добрые, внимательные, очень интересно рассказывают, я даже уроки полюбила дома делать, особенно по русскому языку, — признается Таисия. — Вообще мне в Подольске все нравится: здесь тихо, не бомбят, можно спать спокойно.

Единственное, пока пришлось отложить любимое увлечение — готовку. Так как кормят в лагере всех в столовой. Девочка обожает варить супы: гречневый, гороховый и даже борщ. Мечтает стать поваром, как ее бабушка, которая вместе с дедушкой осталась в Иловайске. По ним девочка очень скучает, как и по рыжей пушистой кошке Мурке. Та сбежала на улицу в день эвакуации.

Но Тая верит, что с Муркой все в порядке. О своей любимой кошке даже написала сочинение. За работу девочка получила «четверку», чему очень рада. В прошлой школе такие оценки бывали редко.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Расставить приоритеты

За последней партой в аккуратной белой блузочке в горошек сидит одноклассница Таисии — Юнесса Ермашова. Ровным красивым почерком девочка одной из первых дописывает словосочетания и готовится показать работу учителю.

— Мы эту тему уже прошли в нашей школе, в Горловке, поэтому пока несложно, — объясняет Юнесса. — Здесь все нравится, но класс такой большой, да и в школе немного неуютно — людей много, некомфортно. Зато и друзей теперь больше появилось. С девочками познакомилась, а с мальчиками не стала, мне пока не до них. Сейчас хорошо учиться нужно, чтобы потом зарабатывать много денег.

Юнесса в свои десять лет учится расставлять приоритеты, об успешном будущем не только мечтает, но и планирует его — в специальной толстой тетрадке. В нее она выписывает профессии, которые хорошо оплачиваются, сравнивает плюсы и минусы каждой. Первые две из списка: «хирург» и «мастер по маникюру» пока кажутся сложными. Душа лежит к третьей — к профессии актрисы. Юнесса собирается записываться в театральный кружок, чтобы развивать способности. Мечтает в будущем стать и телеведущей.

«Россия победила»

Раздается звонок. Урок окончен. Весь класс дружно спускается в столовую на первый этаж. Сегодня в меню — салат оливье, борщ, пельмени и компот. Детей-беженцев кормят бесплатно. Будущий повар Тая уплетает все за считаные минуты.

— Я же не только готовить люблю, но и вкусно поесть, — говорит Таисия.

С обедом расправляется и будущая «карьеристка» Юнесса Ермашова. К ней подбегает ее брат — Богдан. Он учится в шестом классе. Парень бегал с одноклассниками на перемене, так что сильно запыхался, на лбу выступил пот, а волосы слегка взъерошились. Сейчас у него математика. Провожаю Богдана на урок, по пути он рассказывает о своей жизни в родной Донецкой Республике.

— Нам, конечно, грустно было уезжать, но дома в Горловке так бомбили! — вспоминает Богдан. — У нас там остался дядя, по нему скучаю. Я уже завел здесь много друзей, учиться очень интересно. А в свободное время книги пишу, получаются серьезные рассказы о добре и зле.

Богдан кладет на стол тетрадку по истории. Листы исписаны неразборчивым мальчишеским почерком. Среди неровных линий четко видно лишь два слова: Россия победила. В следующий кабинет иду с надеждой, что в учебниках будущего так напишут и про 2022 год.

Музыка жизни

Длинные тонкие детские пальцы уверенно перебирают черно-белые клавиши фортепиано. Ноты гармонично сливаются в звучание классики. За инструментом сидит беженка из Зугреса, девятилетняя Даша Базаевская. Лицо сосредоточено, волосы собраны в хвост — чтобы не отвлекать от музыки. За техникой юной пианистки следит учитель школы № 2 города Подольска Евгений Ханин. Он одобрительно кивает головой в такт мелодии. С Дашей занимается индивидуально, чтобы девочка могла продолжить развитие музыкального таланта.

— Даша способная девочка, видно, что много занималась, — говорит Евгений Ханин. — Дети не должны страдать, им нужно продолжать учебу и свою обычную жизнь, развлекаться, расти в наилучших условиях.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Хочу домой»

Десятиклассник Глеб Садовой, в отличие от юных земляков, выглядит более зажатым и менее уверенным. Над его губой ярко выделяется черный густой пушок, а небольшие глаза обрамлены квадратной тонкой оправой очков.

Юноша необщительный, как будто и вовсе знакомству с новыми людьми не рад. Недоволен он и внезапным переездом, но на эвакуации настояла мама. А бабушка, дедушка, одноклассники и друзья остались в Донецке.

— Поскорее хочется, чтобы все это закончилось. Когда мы с мамой уезжали, очень громко было слышно выстрелы, — вспоминает Глеб. — Да, там было страшно. Но там все же мой дом, а дома всегда лучше. Хочу вернуться, когда это будет возможно.

В планах у Глеба — окончить школу и продолжить обучение в ДНР. Несмотря на скромную внешность, характер у парня, оказывается, не робкий. Он мечтает о героической профессии: хочет пойти в МВД или в МЧС и служить на благо родной республики.

«Мой компьютер без меня скучает»

15:30 на часах. Уроки окончены. Дети из ДНР строем идут до школьного автобуса, он следует до лагеря «Мечта». Дорога займет около 20 минут.

— Не люблю школьную форму, — бурчит под нос мальчик, сидящий у окна. Это 14-летний Даниил Мсхалая возмущается своим внешним видом. — Мама надеть заставила. В Донецке я всегда ходил в черной толстовке с капюшоном. А здесь учителя так не разрешают одеваться.

Даниил тоскливо смотрит в окно и говорит, что очень скучает по дому. По игровому компьютеру, по любимому ножу-бабочке, который он очень любил крутить, но забрать его с собой побоялся из-за досмотра вещей на границе. Скучает и по коту, которого оставили у соседей.

— Заняться здесь есть чем, но мне это не интересно, я только в телефон играю. У меня свой блог был в соцсети, я снимал видео, как игры проходил, у меня было 2500 подписчиков, — рассказывает Даниил. — Здесь еще и учеба сложнее. Да и зачем вообще учиться в школе, когда перед тобой мир технологий, вместо тебя все могут сделать роботы.

— Но ведь кому-то же нужно собирать и программировать тех же самых роботов, как без учебы? — спрашиваю.

Даниил ответил, что в будущем мечтает стать программистом, а еще лучше — известным хакером. Главное, домой в ДНР вернуться.

«С чистого листа»

На выходе из автобуса меня обнимает девочка в розовой куртке. Это же наша знакомая бунтарка без школьной формы — Таисия. Зовет в гости, познакомиться с мамой — Альбиной Сычевой.

— Мы здесь хорошо обустроились, — говорит Альбина, показывая уютную комнату. — Ощущения и вправду как в детском лагере, нас очень много кормят, можно отдыхать. Одежды выдали — целый шифоньер!

Альбина открывает шкаф и показывает одежду, аккуратно развешанную на вешалке. Все выглядит новым и современным.

— Мы сейчас ни в чем не нуждаемся. Постоянно привозят гуманитарную помощь. Мы составляем списки, и нам выдают то, что нужно. Если здесь все сложится, останемся. В Иловайске в 2014 году дом сгорел из-за военных действий.

Своего там ничего не осталось, и так квартиру снимали. Здесь можно начинать с чистого листа.

Сейчас Альбина готовится к трудоустройству: сортировщиком на почту или на мукомольную фабрику. Такую работу предложили на ярмарке вакансий. В России Альбина уже работала. Ездила на вахту в Ростовскую область — сиделкой. Говорит, что зарплата была выше, чем в родной республике. Дочь оставляла дома, со своей сестрой.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Изломанные судьбы»

Выхожу из комнаты в коридор. У окна сидит девочка с блокнотом и что-то записывает карандашом. Это одиннадцатилетняя Антонина Лохтарева из Донецка.

— Я книгу пишу, — говорит Антонина. — Здесь у меня наброски детективной истории, люблю тайны и загадки. Мечтаю стать журналистом.

Из комнаты напротив выходит бабушка Антонины — Татьяна Кущ. Говорит внучке, что пошла на улицу. Спускаюсь вместе с ней.

— Извините, я тут покурю, после того, что мы пережили, кто угодно закурит, — вздыхает Татьяна. — Мы с внучкой из Буденновского района Донецка приехали. Там так стреляли, просто ужас. А соседний — Киевский так вообще весь разбомбили. Я ради внучки уехала, она и так все детство в этом провела, не хочу ей психику травмировать. По телевизору дома часто показывали, как украинские нацисты маршировали, все думали что это так, цацки-пецки, и никого не коснется. А оно с самого начала коснулось. Восемь лет назад. Очень благодарны президенту России за помощь. Надеемся, теперь все закончится. Здесь кого ни спроси — у всех судьба изломанная. Мы хоть и живем сейчас как в санатории — хорошо, ни в чем не нуждаемся. Но домой хочется каждому.

На улицу выбегают две девочки лет пяти, несутся к детской площадке и запрыгивают на качели. Толчок ногами — и сиденье пропадает на фоне яркого солнца, чтобы через мгновение вновь появиться. На глазах у Татьяны выступают слезы. Она верит: тьма сменится светом, и такое же яркое и беззаботное солнце вновь засияет и над ее Родиной.

РЕПЛИКА

Адаптация детей прошла успешно

Инна Горкавая, директор МОУ СОШ № 34 городского округа Подольск:

Автобус привозит детей в школу в восемь часов утра. Занятия начинаем с 8:30 чтобы детям было удобнее. Раньше уроки шли уже с восьми часов. Мы перестроили график, чтобы детям-беженцам было удобнее. Практически весь световой день дети проводят в школе. Старшеклассники учатся до 15:20. В начальной и основной школе уроки заканчиваются раньше, поэтому ребята успевают посетить дополнительные занятия. В лагере «Мечта» мы своими силами оборудовали две комнаты самоподготовки с ноутбуками, интернетом, с партами и настольными лампами, чтобы там было комфортно. Младшим классам помогают делать задания волонтеры из педагогических вузов, они приезжают туда посменно, как на учебную практику.

По отзывам ребят и учителей, проблемы с адаптацией почти ни у кого не было. Кто-то сразу включился в учебный процесс. Проще, конечно, тем, у кого дома занятия были систематическими. А вот у кого много пропущено — это видно. Но мы помогаем, занимаемся дополнительно. В Донецке дети учились по российским школьным программам, владеют материалом. Тяжелее всего старшеклассникам, потому что объем знаний большой, специфика ЕГЭ отличается от тех выпускных экзаменов, к которым они готовились на родине.

Введем дополнительные занятия, дополнительно даем материалы, поддерживаем связь с родителями. Здесь уже идет индивидуальная работа у каждого учителя. Любую помощь, которая необходима, мы готовы оказывать, детей — подтягивать. Родители наших учеников насобирали тетради, ручки, и другую канцелярию, несут ее пакетами. Школьную форму выдавали как гуманитарную помощь. И все для того, чтобы дети могли спокойно продолжать учебу и ни в чем не нуждаться.

ЦИТАТА

Валерий Рязанский, российский политик, экономист:

— Эти дети никогда не простят стране под желто-голубым флагом своих детских ночных кошмаров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

22 февраля в Подольск приехали 153 беженца из ДНР и ЛНР. Среди них 51 ребенок школьного возраста. Их зачислили в подольскую школу № 34. Детей распределили в 27 классов из 60 существующих. Всего 22 февраля на подмосковную станцию Апрелевка прибыли около 1300 беженцев из ДНР и ЛНР. Из них свыше 600 — дети. И 400 из них — ребята школьного возраста. Они пошли учиться в 9 образовательных учреждений Московской области. Малышам и дошкольникам организовали детские сады в лагерях и санаториях, в которых остановились беженцы. Всего в Россию приехали 250 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР, по данным МЧС России.