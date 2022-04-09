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Синоптик рассказал, когда в столице полностью растает снег

Полина Долганова

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Синоптик рассказал, когда в столице полностью растает снег
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в ближайшее время снег в столице полностью растает.

По его словам, снежный покров может полностью исчезнуть к концу дня 9 апреля.

— Он может полежать в оврагах на склонах северной ориентации, может полежать в лесу еще какое-то время, но дожди и тепло его добьют, — подытожил Шувалов.

Синоптик также рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.

При этом апрель будет достаточно неустойчивым и богатым на осадки, число которых превысит месячную норму. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, еще в конце марта специалисты предупреждали, что в апреле будет достаточно прохладно и дождливо.

Собеседник «ВМ» отметил, что, по предварительным прогнозам, явное потепление и солнечная погода придут в столичный регион в третьей декаде текущего месяца.

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