Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции

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Две картины из коллекции меценатов Морозовых останутся во Франции. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили во французском минкульте.

Уточняется, что одно из полотен останется во Франции, пока активы владельца объекта искусства будут заморожены из-за санкций.

Другая картина, которая, по данным СМИ, принадлежит Днепропетровскому музею изобразительных искусств, не будет возвращена, пока конфликт на Украине не позволит сделать это безопасно.

Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» проходила в фонде Louis Vuitton во французской столице в период с 22 сентября по 3 апреля. По словам представителей российского посольства, картины готовятся к отправке в РФ, однако точные даты остаются неизвестны, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что МИД Финляндии выдаст разрешение на возвращение России задержанных на финской таможне грузов с предметами искусства из российских музеев. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным министерства, 9 апреля в силу вступят изменения в законодательство ЕС, которые касаются санкций в отношении России.