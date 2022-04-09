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Бирюков рассказал о работе по промывке фасадов и цоколей зданий в Москве

Александр Афонин

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Бирюков рассказал о работе по промывке фасадов и цоколей зданий в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

В столице начались масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Он добавил, что время проведения работ зависит от размеров здания. По словам заммэра, в среднем процесс чистки занимает около двух часов.

Всего задействовано около 300 автовышек, 120 из которых находятся в ЦАО. Там фасады отличаются сложностью архитектурных элементов.

Отмечается, что в первую очередь производится очистка тех домов, которые выходят на центральные улицы и вылетные магистрали. В субботу, 9 апреля, проводятся работы по промывке фасадов на внутренней стороне Садового кольца, а также на Тверской и Тверской-Ямской улицах, говорится в сообщении.

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