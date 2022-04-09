Бирюков рассказал о работе по промывке фасадов и цоколей зданий в Москве
В столице начались масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
— Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что время проведения работ зависит от размеров здания. По словам заммэра, в среднем процесс чистки занимает около двух часов.
Всего задействовано около 300 автовышек, 120 из которых находятся в ЦАО. Там фасады отличаются сложностью архитектурных элементов.
Отмечается, что в первую очередь производится очистка тех домов, которые выходят на центральные улицы и вылетные магистрали. В субботу, 9 апреля, проводятся работы по промывке фасадов на внутренней стороне Садового кольца, а также на Тверской и Тверской-Ямской улицах, говорится в сообщении.