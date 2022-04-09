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Собчак опровергла слухи о получении израильского гражданства

Александр Афонин

Общество
Собчак опровергла слухи о получении израильского гражданства
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о получении гражданства Израиля.

— Для тех, кто помимо гражданства встревожен жильем. Живу я за городом уже восемь лет. Место жительства не меняла. Шалом вам из Подмосковья, — сказала журналистка.

В своем видеообращении телеведущая также показала обстановку вокруг. Собчак уточнила в своем Telegram-канале, что она находится возле Рублево-Успенского шоссе в ресторане вместе с сыном.

Ранее в СМИ появилась информация, что Собчак вместе с сыном якобы получили гражданство Израиля. Как утверждалось, журналистка смогла воспользоваться израильским законом о возвращении.

Ее дед по материнской линии — еврей по национальности. Отец сына Собчак, Максим Виторган, также имеет еврейские корни.

3 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан воздержаться от критики Ивана Урганта, который в начале операции на Украине улетел с семьей в Израиль.

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