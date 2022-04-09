Более 100 мероприятий подготовили в Москве в честь Дня космонавтики

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, улица Сущёвский Вал, 10Ас1 Карта всех событий

Столичные библиотеки, музеи, культурные центры и парки подготовили обширную программу в честь Дня космонавтики. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Программа включает свыше 100 увлекательных мероприятий для детей и взрослых. Гостей ждет праздничная неделя в Музее космонавтики, кинопоказы, лекции, концерты, квесты и многое другое, — говорится в сообщении.

Культурный центр «Новослободский» представит игровую программу «Сквозь вселенную», на которой посетители смогут преодолеть полосу препятствий для будущих космонавтов, сыграть в интеллектуальную игру, посетить творческие занятия по созданию персонажей компьютерных игр, а также побывать на книжной выставке.

В библиотеке имени Ю. А. Гагарина расскажут о международном исследовательском проекте SIRIUS и моделировании полетов на Луну. Спикер Елена Лучицкая, член-корреспондент Международной академии астронавтики, расскажет об изоляционных экспериментах и влиянии космических полетов на организм человека.

В фойе кинотеатра «Космос» откроется временная выставка, рассказывающая об истории освоения космоса. Летчик-космонавт и Герой России Елена Кондакова расскажет о своей жизни и работе космонавта на орбите.

12 апреля Музей космонавтики проведет необычную акцию «Передай космический привет!». Каждый желающий сможет бесплатно отправить открытку с поздравлениями в любую точку мира прямо из музея.

Эти и многие другие площадки можно посетить с 10 по 17 апреля. Большинство мероприятий пройдет бесплатно, но на некоторые потребуется предварительная регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, как пройдет День космонавтики на ВДНХ.