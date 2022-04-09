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Врач-гастроэнтеролог Фарбер объяснил, для кого особенно опасен сальмонеллез

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач-гастроэнтеролог Фарбер объяснил, для кого особенно опасен сальмонеллез
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в некоторых товарах Kinder. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Наличие бактерии сальмонеллы в еде может привести к заражению сальмонеллезом. Эта инфекция особенно опасна для детей из-за обезвоживания организма, а также для людей, имеющих проблемы с иммунитетом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер.

По его словам, попадание сальмонеллы в организм ведет к заражению кишечной инфекцией.

— Сальмонеллез — кишечная инфекция. Приводит к потере солей, воды, жидкости, ухудшению функций сердечно-сосудистой системы. Для организма это очень опасно, особенно для детского организма (из-за обезвоживания), ослабленного организма, который перенес какие-то вирусные, бактериальные инфекции, нагрузку на иммунитет, — рассказал врач.

К смерти данная инфекция может привести только в очень запущенных случаях, когда происходит обезвоживание организма, потеря электролитов и нарушение сердечно-сосудистой системы, отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что при наличии проявлений сальмонеллеза нужно обращаться к врачу.

— Повышение температуры, понос и рвота — клинические признаки сальмонеллеза. Лечение назначает специалист: нужно идти к врачу общей практики или инфекционисту. Назначаются антибактериальные препараты, препараты, восстанавливающие объем циркулирующей крови, жидкости, инфузионная терапия. Само может пройти без лечения, но в очень легких ситуациях, — объяснил Фарбер.

К факторам риска при сальмонеллезе можно отнести заболевания сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, заключил врач.

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