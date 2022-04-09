Автомобиль выехал на тротуар на юго-западе Москвы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект, 123В Карта всех событий

На Ленинском проспекте в районе дома 123в водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на тротуар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 9 апреля.

— На Ленинском проспекте в районе дома 123в (в районе съезда на улицу Островитянова) автомобиль не справился с управлением, совершил наезд на препятствие, выехав на тротуар, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы. Движение в сторону улицы Островитянова осуществляется по одной полосе из двух.

До этого произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на Люблинской улице в Москве. В результате инцидента пострадали четыре человека, один погиб. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств.