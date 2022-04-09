Водитель автомобиля сбил женщину с двумя детьми на северо-востоке Москвы

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Осташковская улица, 12 Карта всех событий

Водитель автомобиля сбил женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным младенцем на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в субботу, 9 апреля.

— Около 16:00 на улице Осташковская, в районе дома 12, произошло столкновение двух автомобилей. После чего одна из машин совершила наезд на женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным младенцем, который находился в коляске, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются в настоящее время, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на Люблинской улице в Москве. В результате инцидента пострадали четыре человека, один погиб. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств.