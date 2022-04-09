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Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции развязки на пересечении Алтуфьевского шоссе с МКАД

Александр Афонин

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Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции развязки на пересечении Алтуфьевского шоссе с МКАД
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

В рамках реконструкции транспортной развязки ведутся работы по устройству опор и пролетного строения путепровода основного хода Алтуфьевского шоссе на пересечении с МКАД. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 9 апреля.

— В рамках реконструкции развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе ведется устройство опор и пролетного строения нового путепровода через МКАД, а также работы по демонтажу существующего путепровода, — сказал представитель мэрии.

Заммэра добавил, что продолжается устройство временных и постоянных съездов, а также переустройство инженерных коммуникаций. Бочкарев отметил, что в планах намечены реконструкция и строительство 5,4 километра дорог.

Помимо путепровода через МКАД также будет построена эстакада-съезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД по направлению к Дмитровскому шоссе.

8 апреля Андрей Бочкарев сообщил, что началась установка шумозащитных экранов и инженерных сетей на участке московского скоростного диаметра.

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