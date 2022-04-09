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Два человека погибли в результате аварии на востоке Москвы

Александр Афонин

Происшествия
Два человека погибли в результате аварии на востоке Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, аллея Первой Маёвки, 2с10 Карта всех событий

Два человека погибли в результате аварии на востоке Москвы. Об этом «ВМ» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 9 апреля.

Инцидент произошел на аллее Первой Маевки, дом 2, строение 10. По данным собеседника, в происшествие попал один автомобиль.

В результате въезда в трансформаторную будку транспортное средство оказалось перевернуто. Пострадал один человек, он был доставлен в больницу. При этом двое пассажиров автомобиля в результате ДТП скончались.

По итогам трех месяцев текущего года на дорогах столицы зарегистрировано 1649 ДТП, в которых погибли 68 человек. В зарегистрированных авариях пострадали 1922 человека.

В числе указанных ДТП 153 случая произошли с участием детей: 166 несовершеннолетних получили ранения, погибших среди них нет. В ГИБДД посоветовали соблюдать дисциплину и нормы безопасности на проезжей части.

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