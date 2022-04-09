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Андрей Бочкарев оценил готовность развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе

Александр Афонин

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Андрей Бочкарев оценил готовность развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Осташковская улица Карта всех событий

Строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершено более чем на 60 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 9 апреля.

— На северо-востоке Москвы продолжается реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Общестроительная готовность развязки на сегодняшний день составляет 63 процента, — сказал представитель мэрии.

Заммэра добавил, что в настоящее время ведутся работы по строительству опор и пролетных строений путепроводов, съездов и надземного пешеходного перехода. Помимо этого, специалисты работают над устройством дождевой канализации и прокладкой слаботочных систем.

Всего проектом предусмотрено строительство 8,7 километра дорог, в том числе и четыре транспортных сооружения общей протяженностью 1,6 километра. По словам Бочкарева, реконструкция развязки позволит увеличить пропускную способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковской. Этого можно достигнуть за счет перераспределения транспортных потоков и реорганизации «проблемных» зон.

До этого Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции развязки на пересечении Алтуфьевского шоссе с МКАД.

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