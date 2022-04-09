Минобороны заявило об обстреле сухогруза, пытавшегося эвакуировать «Азов»

Фото: Минобороны РФ

Украинский сухогруз «Апачи» в темное время суток попытался прорваться в порт Мариуполя для эвакуации лидеров украинских нацбатальонов. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в Минобороны России.

— В 22:38 в 30 километрах юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт Мариуполь, — говорится в сообщении.

Сухогруз приписан к порту Валетта, он следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу под мальтийским флагом. После смены курса он не реагировал на требования кораблей выйти по международному каналу на связь.

После этого была проведена предупредительная артиллерийская стрельба по курсу движения судна. Корабль при этом продолжал движение и передавал сообщения, а на берегу в это время наблюдались сигнальные костры.

Вскоре сторожевыми кораблями был открыт артиллерийский огонь. В результате прямого попадания произошло возгорание на кормовой части корабля.

После этого он лег в дрейф и экипаж вышел на связь. В ведомстве добавили, что в результате огневого воздействия пострадавших среди членов экипажа на судне нет. Возгорание было ликвидировано силами команды судна, передает RT.

8 апреля Минобороны России сообщило, что в морских портах Украины удерживается 77 судов.