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Минобороны: Украинские власти удерживают в морских портах страны 77 судов из 18 государств

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Украинские власти удерживают в морских портах страны 77 судов из 18 государств
Фото: depositphotos

Украинские власти удерживают в морских портах страны 77 судов из 18 государств. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в пятницу, 8 апреля.

Он также сообщил, что из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении удалось вывести уже 133 214 человек, в том числе за сутки — 758 человек. Однако украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 6 362 иностранных гражданина из 13 государств, передает РИА Новости.

— ВСУ оборудовали огневые позиции в школах и детсадах Краматорска, жителей под угрозой расстрела принуждали строить фортификационные сооружения, — добавил Мизинцев.

6 апреля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российская армия сбила два украинских вертолета Ми-8, которые предприняли попытку прорваться к Мариуполю со стороны моря.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины.

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