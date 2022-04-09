Тестирование электробуса-гармошки продолжится в Москве до конца лета

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Тестирование электробуса-гармошки, курсирующего в Москве по маршруту т34, планируется продолжить до конца лета. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

— Электробус-гармошку нам передали в опытную эксплуатацию в конце 2021 года, он работает в тестовом режиме на маршруте т34. Всего с начала тестирования этот электробус проехал более 6,5 тысячи километров и перевез около 30 тысяч пассажиров, — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что видит перспективы в новом электробусе. По его мнению, тест-драйвы на маршрутах помогают в оценке возможности современной техники.

Производители при этом могут найти и исправить недочеты. В этом активно помогают пассажиры и водители. Асаул подчеркнул, что москвичи сами принимают участие в создании будущего транспорта, передает агентство городских новостей «Москва».

5 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о формировании долгосрочного заказа на поставки новых электробусов и вагонов метро. В частности, власти города помогут машиностроителям получить льготные кредиты, окажут поддержку в рамках инвестиционных программ и разработки новых видов транспорта.