Новый культурно-досуговый центр появится на востоке Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Щербаковская улица, 26 Карта всех событий

Капитальный ремонт нежилых помещений для размещения культурно-досугового центра проведут в столичном районе Соколиная Гора. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы в субботу, 9 апреля.

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт помещений» по адресу улица Щербаковская, дом 26, район Соколиная Гора, Восточный административный округ Москвы, — говорится в сообщении.

Здание на улице Щербаковская было построено в конце 1950-х годов. Работы планируется провести на первом этаже и в подвале.

В здании заменят перегородки, будет выполнена внутренняя отделка помещений, также там установят новые двери, окна и подоконные доски. Помимо этого, запланирован ремонт крылец и пандусов для маломобильных групп населения, а также укладка покрытия из нескользящего керамогранита, передает агентство городских новостей «Москва».

7 апреля председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева сообщила, что в районе Ховрино планируется возведение учебного корпуса на 500 мест с зимним садом.