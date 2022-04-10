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В ДНР признали неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на территории республики

Василий Плиткин

В мире
В ДНР признали неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на территории республики
Фото: Скриншот с видео на youtube/The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)

Деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории Донецкой народной республики признана неправомерной. Об этом заявили 9 апреля в Государственном комитете обороны ДНР.

В специальном распоряжении также говорится, что пребывание представителей европейской миссии на территории республики является нежелательным. Исключение составляют лишь лица, задействованные в выполнении мероприятий по выводу сотрудников организации из Донбасса.

Все представители спецмиссии обязаны покинуть республику до 30 апреля текущего года, подытожили в Госкомитете обороны ДНР, пишет РИА Новости.

В четверг, 7 апреля, стало известно, что свои представительства на территории Донецкой и Луганской народных республик откроет Общероссийский народный фронт (ОНФ).

По словам главы исполкома организации Михаила Кузнецова, решение открыть офисы в ДНР и ЛНР было принято еще в тот день, когда Россия официально признала республики Донбасса. Основной задачей ОНФ Кузнецов назвал помощь жителям новопризнанных территориальных образований.

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