В ДНР признали неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на территории республики

10 апреля 00:15 В мире

Фото: Скриншот с видео на youtube/The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)

Деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории Донецкой народной республики признана неправомерной. Об этом заявили 9 апреля в Государственном комитете обороны ДНР. В специальном распоряжении также говорится, что пребывание представителей европейской миссии на территории республики является нежелательным. Исключение составляют лишь лица, задействованные в выполнении мероприятий по выводу сотрудников организации из Донбасса. Все представители спецмиссии обязаны покинуть республику до 30 апреля текущего года, подытожили в Госкомитете обороны ДНР, пишет РИА Новости. В четверг, 7 апреля, стало известно, что свои представительства на территории Донецкой и Луганской народных республик откроет Общероссийский народный фронт (ОНФ). По словам главы исполкома организации Михаила Кузнецова, решение открыть офисы в ДНР и ЛНР было принято еще в тот день, когда Россия официально признала республики Донбасса. Основной задачей ОНФ Кузнецов назвал помощь жителям новопризнанных территориальных образований.