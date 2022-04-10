Появились доказательства принадлежности ВСУ упавшей в Краматорске ракеты

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Фотоснимки, которые иностранные журналисты сделали с разрешения властей Украины, доказывают, что упавшая в Краматорске ракета «Точка-У» была выпущена с подконтрольных Киеву территорий. На это обратила внимание редакция донецкого телеканала «Юнион» в субботу, 9 апреля.

— В Сети появился серийный номер ракеты Точка-У, упавшей накануне на вокзал в Краматорске. Ракета 9М79-1, серийный номер Ш91579. Ранее украинские боевики использовали ракеты из той же серии, — сказано в публикации местного телеканала.

На это же обратил внимание бывший депутат Верховной Рады Илья Кива на своем канале в мессенджере Telegram.

Изначально на кадрах, транслируемых по украинскому телевидению, серийный номер ракеты был размыт. Однако позднее снимки с читаемыми цифрами появились в эфирах западных телеканалов, пишет РИА Новости.

В ходе ракетного обстрела вокзала в Краматорске погибли 50 человек, пятеро из которых — дети. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко. Ракета «Точка-У» упала неподалеку от места, где производилась эвакуация мирного населения.