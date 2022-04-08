Число погибших при ракетном ударе в Краматорске увеличилось до 50

Фото: Минобороны РФ

Число погибших в результате удара по вокзалу города Краматорска возросло до 50 человек. Об этом сообщил глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко в пятницу, 8 апреля.

— Пятьдесят погибших, из них пятеро — дети, — сказал чиновник.

Он уточнил, что на данный момент в больницы Краматорска были доставлены 98 человек. Среди них — 16 детей, 46 женщин, а также 36 мужчин.

Из погибших 12 человек умерли в больнице, а 38 — на месте удара на вокзале. Кириленко добавил, что точное число жертв установить пока еще нельзя, так как пострадавшие во время удара люди продолжают обращаться за медицинской помощью, передает ТАСС.

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики 8 апреля сообщили, что украинская армия выпустила ракету «Точка-У» и попала по Краматорску. Ракета упала вблизи железнодорожного вокзала, где проходит эвакуация граждан. По данным штаба, данный устаревший ракетный комплекс не применяется российскими Вооруженными силами. При этом ракета активно применяется украинскими войсками.

После этого Министерство обороны России обвинило Украину в нанесении удара. Следственный комитет России также возбудил уголовное дело по факту случившегося.