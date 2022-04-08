Украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску

Фото: Telegram / штаб теро днр

Украинская армия выпустила ракету «Точка-У» и попала по Краматорску. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

Ракета упала вблизи железнодорожного вокзала, где проходит эвакуация граждан.

По данным штаба, данный устаревший ракетный комплекс не применяется российскими Вооруженными силами. При этом ракета активно применяется в украинских войсках, передает РИА Новости.

7 апреля российские военные взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме в Харьковской области. На захваченном предприятии обнаружили доказательства сотрудничества НАТО и Украины в создании военной продукции. Кроме того, завод занимался созданием «новых образцов вооружения и техники ВСУ».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.