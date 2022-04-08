СК возбудил дело после удара ВСУ по мирному населению на вокзале Краматорска

Фото: СК РФ

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске, от которого пострадали мирные жители. Об том сообщили в пресс-службе СК РФ в пятницу, 8 апреля.

В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено в отношении командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц, причастных к удару.

— Следствием установлено, что 8 апреля 2022 года военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, — говорится в сообщении.

В результате обстрела не менее 30 мирных жителей, в том числе дети, погибли, не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики 8 апреля сообщили, что украинская армия выпустила ракету «Точка-У» и попала по Краматорску. Ракета упала вблизи железнодорожного вокзала, где проходит эвакуация граждан. По данным штаба, данный устаревший ракетный комплекс не применяется российскими Вооруженными силами. При этом ракета активно применяется украинскими войсками.

После этого Министерство обороны России обвинило Украину в нанесении удара.