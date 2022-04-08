Минобороны обвинило Украину в обстреле вокзала в Краматорске

Фото: depositphotos

Министерство обороны России обвинило Украину в нанесении удара тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по вокзалу Краматорска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 8 апреля.

— По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских Вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье, в 45 километрах юго-западнее города, — говорится в сообщении.

В Минобороны также добавили, что целью удара был срыв выезда мирного населения из города, передает РИА Новости.

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики 8 апреля сообщили, что украинская армия выпустила ракету «Точка-У» и попала по Краматорску. Ракета упала вблизи железнодорожного вокзала, где проходит эвакуация граждан. По данным штаба, данный устаревший ракетный комплекс не применяется российскими Вооруженными силами. При этом ракета активно применяется украинскими войсками.

30 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Луганску ракету из комплекса «Точка-У». ВСУ выпустили ракету из Северодонецка в 05:25 по местному времени. Уточняется, что украинская армия также обстреляла из танка населенный пункт Молочный с помощью восьми 125-миллиметровых снарядов.