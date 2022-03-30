Украинская армия нанесла удар ракетой «Точка-У» по Луганску

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Луганску ракету из комплекса «Точка-У». Об этом в среду, 30 марта, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ выпустили ракету из Северодонецка в 05:25 по местному времени. О последствиях авиаудара пока ничего не сообщалось. Уточняется, что украинская армия также обстреляла из танка населенный пункт Молочный с помощью восьми 125-миллиметровых снарядов, передает РИА Новости.

До этого Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники украинской армии с помощью ударного вертолета Ми-28. Уточняется, что цели были поражены управляемыми ракетами. Авиаудар нанесли парами с дистанции до пяти километров.

24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, соответствующее решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Министерстве обороны РФ заявили, что ВС РФ не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.