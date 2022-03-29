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Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники вертолетами Ми-28

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники вертолетами Ми-28
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ с помощью ударного вертолета Ми-28.

Уточняется, что цели были поражены управляемыми ракетами. Авиаудар нанесли парами с дистанции до пяти километров, передает РИА Новости.

28 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские войска сбили прилетевший в Мариуполь за командирами нацбатальона «Азов» вертолет Ми-8. Эту же информацию подтвердили и в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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