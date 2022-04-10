Француженка посадила самолет после сердечного приступа у пилота

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Пассажирка рейса двухместного туристического самолета Dragonfly, не имевшая навыков пилотирования, сумела посадить воздушное судно в болотистой местности после сердечного приступа у пилота.

Как сообщают в субооту, 9 апреля, местные СМИ, происшествие случилось в небе над северо-западным французским регионом Морибан. По информации журналистов, пилоту, у которого случился сердечный приступ, было 66 лет.

Туристка перехватила управление небольшим самолетом и посадила его в болотистой местности, предварительно совершив несколько непростых маневров между многоэтажными жилыми домами, пишет RT.

По словам очевидцев инцидента, женщина сумела удержать двухместный самолет от преждевременного и незапланированного приземления на общественном паркинге.

В конце марта в Мексике случилось похожее происшествие. Тогда частный самолет упал на местный супермаркет в штате Морелос. В результате инцидента погибли три человека.