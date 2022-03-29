Самолет упал на магазин в штате Морелос

Фото: Pexels

В мексиканском штате Морелос на здание супермаркета упал частный самолет. Известно, что погибло минимум три человека. Об этом во вторник, 29 марта, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление правительства региона.

— Все погибшие находились на борту воздушного судна. Также известно о четырех раненых, их доставили в больницу с различными травмами, — передает агентство.

На данный момент местная прокуратура занимается расследованием обстоятельств этой авиакатастрофы.

21 марта пассажирский самолет Boeing авиакомпании China Eastern разбился на юге Китая, на борту судна находились 132 человека. Авиалайнер, предположительно, упал в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района — в горной местности, в уезде Тэн.

В тот же день президент России Владимир Путин отправил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму в связи с крушением Boeing. Он попросил принять самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу.

8 марта сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение в Ленинградской области около населенного пункта Потанино. Находившиеся на борту два человека погибли. На месте работали экстренные службы.