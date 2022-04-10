Польша запретит поставки российского газа и угля в ближайшие месяцы

Фото: gov.pl / Tymon Markowski / MSZ

Варшава в ближайшие месяцы запретит импорт из России угля и газа. Об этом в воскресенье, 10 апреля, заявил замглавы министерства иностранных дел страны Шимон Шинковский.

Сотрудник дипведомства европейской страны напомнил, что ранее Варшава заявляла о готовности применить подобную меру немедленно.

Шинковский подчеркнул, что Польша примет такое решение вне зависимости от того, утверждено ли будет оно для всех стран Европейского союза. Это, по словам дипломата, может подать «хороший пример» другим странам и побудит их поступить аналогичным образом.

При этом замглавы МИД Польши признал, что если от российского угля и газа откажется только его страна, это не даст необходимого эффекта и вряд ли повлияет на экономику России.

Замглавы внешнеполитического ведомства признал, что единичный жест Польши не окажет значительного влияния на российскую экономику.

—Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл, — цитирует Шинковского РИА Новости.

Утром в субботу, 9 апреля, стало известно, что одна из крупнейших энергетических компаний Японии Kyushu Electric Power намерена до конца года полностью отказаться от импорта российского угля.