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Экономист спрогнозировал падение цен на продукты в связи с укреплением рубля

Василий Плиткин

Общество
Экономист спрогнозировал падение цен на продукты в связи с укреплением рубля
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В некоторых секторах российской экономики можно наблюдать падение цен, однако на данный момент лишь в сравнении с ценами, установленными на начало марта, заявил в воскресенье, 10 апреля, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

В первую очередь аналитик рынка отметил снижение стоимости бытовой техники на 20-30 процентов, а также на продовольственные товары.

Снижение цен на продукты Переславский связывает с действиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По его словам, ведомству удалось пресечь картельный сговор и искусственное создание ажиотажа на рынке.

Специалист также подчеркнул, что с нормализацией политического и экономического фона в России ретейлеры приведут цены в соответствие с актуальным курсом национальной валюты, пишет агентство «Прайм».

Накануне французский экономист Александр дель Валль в аналитической статье для одной из местных газет заявил, что попытка изоляции России со стороны США может обрушить доллар по отношению к рублю и юаню.

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