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Во Франции считают, что изоляция России со стороны США может обрушить доллар

Василий Плиткин

В мире
Во Франции считают, что изоляция России со стороны США может обрушить доллар
Фото: depositphotos

Попытка Вашингтона изолировать Россию может привести к обрушению американской валюты в пользу рубля и юаня, считает французский политолог и экономист Александр дель Валль.

По мнению специалиста, решение венгерских властей платить за российские энергоносители в рублях говорит о начале раскола в Евросоюзе.

Антироссийская политика США, по мнению французского экономиста, рискует привести к падению доллара. Такой вывод можно сделать после решения Саудовской Аравии принимать рубли и юани за свою нефть.

— Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придет конец, считает дель Валль.

По мнению политолога, восстановлению курса рубля способствуют также продолжение импорта российского газа европейскими государствами и устойчивость торговых отношений Москвы с остальными членами БРИКС, а также странами Ближнего Востока и Африки, пишет РИА Новости.

— Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным, — резюмировал эксперт.

В минувшую субботу, 9 апреля, директор центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов заявил, что устойчивость рубля связана со снижающимся спросом на иностранную валюту внутри России.

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