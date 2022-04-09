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Финансист раскрыл причины устойчивости рубля на рынке

Георгий Соланович

Общество
Финансист раскрыл причины устойчивости рубля на рынке
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Рубль на данный момент демонстрирует устойчивость, и такое стечение обстоятельств на рынке, вероятно, будет сохраняться еще какое-то время. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

— Основной вопрос — как будут в дальнейшем выглядеть спрос и предложение. Сейчас на рынке фактически существует экспортеры, которые должны продавать 80 процентов своей валютной выручки, и часть импортеров, которые видят существенное снижение на свои товары и услуги, — пояснил он.

Граждане России, по словам Шибанова, сейчас не проявляют особого спроса валюту в связи с ограничениями и налогом на ее покупку. Кроме того, спрос отсутствует и со стороны Минфина РФ из-за заморозки его долларовых счетов.

Тем не менее, рестрикции на российский экспорт могут повлиять на устойчивость рубля и ослабить курс российской валюты, передает агенство «Прайм».

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), спекулянты пытаются торговать валютой в социальных сетях, мессенджерах и на цифровых досках объявлений.

В России появился теневой рынок обмена иностранной валюты после того, как в прошлом месяце Центробанк ввел ограничения на соответствующую операцию. О том, что грозит за незаконную куплю-продажу валюты, «Вечерней Москве» рассказал заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

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