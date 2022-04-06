Теневая продажа: юрист Краснов рассказал, что грозит за незаконный обмен валюты

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В России появился теневой рынок обмена иностранной валюты после того, как в прошлом месяце Центробанк ввел ограничения на соответствующую операцию. О том, что грозит за незаконную куплю-продажу валюты, «Вечерней Москве» рассказал заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), спекулянты пытаются торговать валютой в социальных сетях, мессенджерах и на цифровых досках объявлений. Подобные действия могут нести угрозу устойчивости рубля и стабильности внутреннего рынка валют, поэтому с ними необходимо бороться. Ведомство намерено это делать совместно с МВД.

В настоящее время покупать или продавать валюту разрешено только в уполномоченных на это банках. Обход этого ограничения, как отмечает Краснов, может привести к наступлению административной и даже уголовной ответственности.

Так, правовые отношения на валютном рынке регулирует административная статья «Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования» (ст. 15.25 КоАП РФ — прим. «ВМ»). За обменные операции на теневом валютном рынке и продавцу, и покупателю грозит штраф в размере от 75 до 100 процентов от суммы совершенной операции.

— Действия спекулянтов на теневом валютном рынке также можно квалифицировать по статье «Незаконная банковская деятельность» (УК РФ ст. 172 — прим. «ВМ»). Эта статья часто работает в отношении «обнальщиков» (тех, кто занимается незаконным обналичиванием денежных средств — прим. «ВМ»). Их действия схожи с тем, что сейчас происходит на валютном рынке. Важно понимать, что у банка есть определенные функции, лицензия, его деятельность регулируется ЦБ. Физлица или юрлица не могут присваивать функции банка, — объяснил собеседник «ВМ».

Указанная уголовная статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет в зависимости от размера дохода, который извлекается в результате незаконной финансовой операции.

Краснов также напомнил, что в случае необходимости можно покупать валюту, не нарушая закона. В период действия ограничений граждане могут покупать безналичную валюту в банках через приложения и в офисах. Приобрести наличную валюту в период действия ограничений пока не получится.

Введенные ЦБ ограничения на операции населения с иностранной валютой действуют до 9 сентября. В частности, в указанный период банками запретили продавать гражданам наличную валюту. Владельцы валютных счетов, открытых до 9 марта, могут вывести свои средства на сумму до 10 тысяч долларов, а все, что сверх этой суммы, получить в рублях.