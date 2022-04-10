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Трамп раскритиковал Байдена за развал экономики США

Василий Плиткин

В мире
Трамп раскритиковал Байдена за развал экономики США
Фото: Whitehouse

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешний американский лидер Джо Байден спровоцировал безудержную инфляцию, а также рост цен на газ и продукты в стране. Об этом политик и бизнесмен заявил в субботу, 9 апреля, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.

По словам бывшего президента, сейчас в Соединенных Штатах зафиксирована безудержная инфляция и катастрофа с поставками необходимых для жизни американцев товаров. В происходящем Трамп винит нынешнего главу Белого дома Джо Байдена.

— Демократы объявили войну американской энергетике, а сейчас средний класс раздавлен самыми высокими ценами на газ и продовольствие, — добавил он.

Дональд Трамп считает, что США унижены президентом, который не понимает, что происходит и не знает, что делает. Бывший американский лидер также в очередной раз заявил, что итоги президентских выборов 2020 года были сфальсифицированы, благодаря чему Байден и возглавил страну.

В пятницу, 8 апреля, бывший врач Белого дома, член палаты представителей США Ронни Джексон заявил, что состояние здоровья Джо Байдена несет угрозу национальной безопасности страны.

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