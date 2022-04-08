Бывший врач Белого дома заявил, что состояние Байдена угрожает нацбезопасности

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Когнитивные способности президента США Джо Байдена сильно ухудшились и стали «проблемой национальной безопасности». Такое мнение выразил бывший врач Белого дома, член палаты представителей Ронни Джексон.

Он заявил, что в последнее время американский лидер демонстрирует не совсем адекватное поведение. Медик подчеркнул, что в нынешней обстановке, когда есть риск масштабного конфликта с Россией, президент Америки должен четко осознавать происходящее.

— Я не пытаюсь ставить диагноз, но, по-моему, весь мир видит, что у него есть некоторые проблемы с умственными способностями. Я думаю, с ним явно что-то происходит, это вопрос национальной безопасности, — сказал Джексон в четверг, 7 апреля, в интервью каналу One America News.

Врач считает, что главе США необходимо пройти тест на нарушение когнитивных функций и обнародовать его результаты. Когда-то это сделал предыдущий американский президент Дональд Трамп, тем самым создав прецедент, заключил конгрессмен.

Администрация США во главе с президентом страны Джо Байденом довела Америку до худших времен. Такое мнение высказал бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 2 апреля на митинге своих сторонников в штате Мичиган. Он считает, что в «самый опасный период жизни» у американских граждан оказался «президент, который не понимает, что происходит, что он говорит, где он».