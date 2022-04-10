Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач-дермотовенеролог Андреанова рассказала, полезно ли спать без одежды

Лейла Алиева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач-дермотовенеролог Андреанова рассказала, полезно ли спать без одежды
Фото: Unsplash

Одни люди отдают предпочтение уютным пижамам, другие любят спать просто в футболке. А вот полезно ли спать без одежды и как это влияет на кожу, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматовенеролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.

Она отметила, что большую часть времени кожа человека скрыта одеждой. Она может быть узкой, сдавливать тело и состоять из синтетических материалов, что негативно сказывается на здоровье кожи.

— Все это неблагоприятно воздействует на процессы, происходящие в коже. Следовательно, ночной сон без одежды улучшает процессы отшелушивания, регенерации, микроциркуляции, происходящие в эпидермисе и дерме, — объяснила врач.

Также Андреанова уточнила, что необходимо помнить о том, что чистота — залог здоровья, поэтому одежда и постельное белье должно содержаться в чистоте, чтобы уменьшить накопление там патогенных микроорганизмов.

До этого врач рассказала «ВМ» о том, как стресс влияет на женский организм. По ее словам, когда стрессовая ситуация затягивается, гормоны стресса вырабатываются в избыточном количестве, что приводит к повышенной нагрузке на системы и органы, особенно на кожу, ногти и волосы. Хронический стресс не менее разрушителен для женской красоты и здоровья. По словам врача, в зависимости от состояния кожи и состояния нервной системы разрушительное влияние стресса может идти по нескольким сценариям.

Читайте также:
Здоровье Врачи кожа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте