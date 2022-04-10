Врач-дермотовенеролог Андреанова рассказала, полезно ли спать без одежды

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Одни люди отдают предпочтение уютным пижамам, другие любят спать просто в футболке. А вот полезно ли спать без одежды и как это влияет на кожу, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматовенеролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.

Она отметила, что большую часть времени кожа человека скрыта одеждой. Она может быть узкой, сдавливать тело и состоять из синтетических материалов, что негативно сказывается на здоровье кожи.

— Все это неблагоприятно воздействует на процессы, происходящие в коже. Следовательно, ночной сон без одежды улучшает процессы отшелушивания, регенерации, микроциркуляции, происходящие в эпидермисе и дерме, — объяснила врач.

Также Андреанова уточнила, что необходимо помнить о том, что чистота — залог здоровья, поэтому одежда и постельное белье должно содержаться в чистоте, чтобы уменьшить накопление там патогенных микроорганизмов.

До этого врач рассказала «ВМ» о том, как стресс влияет на женский организм. По ее словам, когда стрессовая ситуация затягивается, гормоны стресса вырабатываются в избыточном количестве, что приводит к повышенной нагрузке на системы и органы, особенно на кожу, ногти и волосы. Хронический стресс не менее разрушителен для женской красоты и здоровья. По словам врача, в зависимости от состояния кожи и состояния нервной системы разрушительное влияние стресса может идти по нескольким сценариям.