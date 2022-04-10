Трамп намерен в третий раз поучаствовать в выборах президента США

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может в третий раз поучаствовать в выборах главы государства в качестве кандидата, однако официально о своих планах избираться на этот пост не объявил.

Официального старта президентской кампании от республиканца ждут не ранее конца года, когда состоятся промежуточные выборы в Конгресс США. При этом действующий глава Белого дома Джо Байден уже объявил о том, что рассчитывать выиграть на выборах и избраться на второй срок.

— Я дважды баллотировался и дважды побеждал, причем во второй раз результат был куда лучше. Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь, — подчеркнул Трамп на выступлении перед сторонниками в Северной Каролине.

Заявление о победе во второй раз соотносится с его позицией по поводу того, что демократы якобы сфальсифицировали выборы в 2020 году, лишив Трампа поста президента США, пишет РИА Новости.

На этом же мероприятии республиканец обвинил своего политического оппонента Джо Байдена в непрекращающемся росте инфляции и отсутствии продовольственных товаров в американских магазинах.