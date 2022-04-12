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«Место для сказки»: какие судьбоносные перемены принесет соединение Юпитера и Нептуна 12 апреля

Лейла Алиева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Место для сказки»: какие судьбоносные перемены принесет соединение Юпитера и Нептуна 12 апреля
Фото: Личный архив Кажетты

12 апреля 2022 года произойдет точное соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыб, что принесет судьбоносные перемены для каждого человека. Об этом «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

— Взаимодействие мощных планет увеличивает энергию знака, а это — интуиция, озарение, сострадание, милосердие, любовь. Нас ждут судьбоносные изменения, которые могут кардинально поменять жизнь и мировоззрение, — отметила ясновидящая.

По ее словам, у людей есть возможность попасть в состояние всепоглощающего чувства любви, ощутить полет души и настоящее счастье. Ведь Юпитер и Нептун — про чувства и эмоции.

Так, каждому из нас будет дан шанс на неожиданную встречу, которая может перерасти в большие чувства. Небесные явления особо ярко будут отражаться вплоть до 11 мая 2022 года и заложат фундамент будущего на ближайшие 13 лет. Грядет смена эпох, после которой нас ждут особые изменения в духовной, творческой, экологической и медицинской сферах.

— Соединение знака Рыб, Нептуна и Юпитера — это про воду. Значительно увеличивается вероятность возникновения каких-то природных катаклизмов, цунами, затопления паводковыми водами, — рассказала Ахметжанова.

Планета Нептун выступит в роли вдохновителя и расширит фантазию, а Юпитер поможет воплотить уникальные задумки, поэтому данный период станет знаковым для медицинской сферы: будут внедряться инновационные технологии или лекарства. Будут актуальны темы массового переселения и миграции. Наконец, появится благоприятный аспект для территориальных объединений, заключила Кажетта.

До этого Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве» о том, представители каких знаков зодиака могут сбежать со свадьбы.

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