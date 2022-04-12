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Новая госпрограмма «Строительство» появится в России

Евгений Белоусов

Экономика
Новая госпрограмма «Строительство» появится в России
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Новая государственная программа «Строительство» появится в России с 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 12 апреля.

Данное распоряжение вступит в силу с 1 января, период его реализации составит пять лет. Ответственным исполнителем назначен Минстрой РФ, передает ТАСС.

Ранее ведомство подготовило изменения в положении о своей структуре, согласно чему в Минстрое предлагалось создать новый департамент для формирования и управления комплексной программой «Строительство». Такое название получит федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) после ее передачи Минстрою от Минэкономразвития.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова оценила новые условия продажи жилья, которые вступили в силу в апреле 2022 года.

По словам эксперта, самый интересный тренд на рынке ипотечного кредитования в настоящее время — это закрепление в договоре возможности снизить ставку по заявлению в период кредитования. Она также пояснила, что подобная практика у банков встречалась и ранее, но применялась довольно редко.

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