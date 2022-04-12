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«Я не победила болезнь»: Елена Ксенофонтова рассказала о головных болях

Лейла Алиева

Общество
«Я не победила болезнь»: Елена Ксенофонтова рассказала о головных болях
Фото: YouTube / Эмпатия Манучи

Несколько лет назад актрисе Елене Ксенофонтовой врачи поставили диагноз «рак». По их прогнозу, актрисе оставалось жить четыре месяца.

— Я не победила болезнь, потому что мне ее не диагностировали в результате. Это не ремиссия, я долго лечилась. В меня столько вкололи... до состояния овоща. Настолько залечили, что я приобрела еще несколько болячек. В итоге не поставили этот диагноз, его не смогли определить, — рассказала актриса для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Во время поступления в институт Ксенофонтову беспокоили серьезные головные боли и рвота. После приступа на одном из занятий врачи заподозрили у нее рак, но диагноз не подтвердился.

Специалисты отметили, что та область, с которой связан диагноз, до конца не изучена. Детей актриса в свои проблемы не погружает и пытается оградить сына Тимофея и дочь Софью от взрослых переживаний и забот.

7 апреля актер Сергей Карякин, известный по сериалам «Высший пилотаж» и «Бедная Настя», признался, что у него диагностировали неоперабельную форму рака. Актер обратился к поклонникам за помощью, так как болезнь лишила его возможности зарабатывать. По его словам, он не может говорить, а также нормально питаться и дышать.

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