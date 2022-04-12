Астрологи назвали шесть знаков зодиака, представители которых ненавидят окружающих

Фото: Pixabay

Астрологи рассказали о шести знаках зодиака, представители которых никак не могут совладать со своими чувствами.

Скорпионы

Больше всего на свете их раздражают «светлые люди». По мнению Скорпионов, это натуральные лицемеры. Также Скорпионы очень мстительны, поэтому лучше никогда не переходить им дорогу.

Овен

У представителей этого знака зодиака проблемы возникают с теми, кто их не слушается. Если кто-то внезапно перестает боготворить Овнов и полностью им подчиняться — ждите бури.

Дева

Представители этого знака считают, что ненавидят всех вокруг абсолютно справедливо. Аргументируя свою позицию, они приводят в пример любовь за деньги.

Водолей

Водолеи никогда не покажут, что недовольны происходящим. Они будут стараться скрыто напакостить тем, кто им не нравится.

Козероги

Обычно представителей этого знака зодиака сложно вывести из себя. Но если они сталкиваются с ложью и предательством, то ярость Козерогов не знает границ.

Стрелец

Больше всего Стрельцы ненавидят хамство и неуважение по отношению к себе. Своих противников они предпочитают уничтожать в невероятно саркастичной манере, пишет Femmie.ru.